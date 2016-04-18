На Луганщине в результате обстрела боевиками ранены четверо украинских военных
В результате обстрела боевиками пгт Станица Луганская 17 апреля были ранены четверо украинских военнослужащих и перебит газопровод.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, вчера незаконные вооруженные формирования с 21:00 и практически до утра обстреливали из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия район пешеходного перехода в пгт Станица Луганская. В результате ранены четверо военнослужащих и один пограничник.
Также был перебит газопровод низкого давления по ул. Барабашова.
Кроме того, террористы в 18:15 обстреляли из автоматических гранатометов село Новозванівка Попаснянского района.
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"К сожалению, после сегодняшней ночи в Станице Луганской есть пострадавшие. Также зафиксировано попадание в вагончики Луганского пограничного отряда. Террористы продолжают эскалацию в районе пешеходного перехода", - отметил руководитель областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.
Председатель Луганской областной ВЦА Георгий Тука сообщил на своей странице в Facebook: "Ночью вновь раздавались выстрелы в Станице Луганской. Поврежденные вагончики пограничников. Один пограничник получил ранение. Вот вам и ответ на вопрос "когда откроете КПП".
Как сообщал УНИАН, по данным разведки 17 апреля на Донбассе были уничтожены семь военнослужащих вооруженных сил РФ.