На Луганщине в результате обстрела боевиками ранены четверо украинских военных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, вчера незаконные вооруженные формирования с 21:00 и практически до утра обстреливали из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия район пешеходного перехода в пгт Станица Луганская. В результате ранены четверо военнослужащих и один пограничник.

Также был перебит газопровод низкого давления по ул. Барабашова.

Кроме того, террористы в 18:15 обстреляли из автоматических гранатометов село Новозванівка Попаснянского района.

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"К сожалению, после сегодняшней ночи в Станице Луганской есть пострадавшие. Также зафиксировано попадание в вагончики Луганского пограничного отряда. Террористы продолжают эскалацию в районе пешеходного перехода", - отметил руководитель областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Председатель Луганской областной ВЦА Георгий Тука сообщил на своей странице в Facebook: "Ночью вновь раздавались выстрелы в Станице Луганской. Поврежденные вагончики пограничников. Один пограничник получил ранение. Вот вам и ответ на вопрос "когда откроете КПП".

Как сообщал УНИАН, по данным разведки 17 апреля на Донбассе были уничтожены семь военнослужащих вооруженных сил РФ.