За сутки боевики выпустили по украинским позициям более 120 мин из запрещенного оружия
13:45, 17 апреля 2016Война
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За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики выпустили по украинским позициям более 120 мин из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и 120 мм.
REUTERS
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Читайте такжеБоевики из минометов обстреливали позиции сил АТО возле АвдеевкиОн уточнил, что террористы выпустили по позициям АТО более 100 мин калибра 82 мм и свыше 20 мин калибра 120 мм.
В целом за сутки незаконные вооруженные формирования осуществили 50 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. По словам Мотузяника, на Луганском направлении было зафиксировано 8 обстрелов, на Донецком - 30 обстрелов, на Мариупольском - 12 обстрелов.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб и трое получили ранения.
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