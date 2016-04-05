В зоне АТО появились системы радиоэлектронной борьбы из РФ - нардеп

В начале месяца на подконтрольной боевикам территории Донбасса появились российские системы радиоэлектронной борьбы. Об этом на своей странице в Facebook пишет народный депутат от БПП, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

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Депутат отметила, что в начале апреля на оккупированной территории появились новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые способны подавлять подавление мобильной связи, имитировать базовую станцию сотовой связи в диапазонах GSM900, GSM1800 и осуществлять отправку сообщений с подстановкой адресата источника отправления, ведения разведки, путем определения точек излучения аппаратов в сети GSM.

Кроме того, комплексы РЭБ могут разоблачать локацию мобильных телефонов, планшетов и других комплексов связи, наносить местонахождение точек излучения на цифровую карту, и передавать данные артиллерийским расчетам для нанесения огневого удара.

"Появление новейших систем РЭБ противника в зоне АТО снова поднимает вопрос введения в действие нормативных актов МО, регламентирующих порядок использования средств персональной связи. К сожалению, в прошлом году, инициированные мной изменения в законодательство по этому вопросу, были приняты лишь частично, из-за ситуации с комплектацией подразделений штатными защищенными системами связи. В результате, все решения по использованию персональных средств связи сегодня возложены на командиров частей, которые действуют по своему усмотрению, не опираясь на уставные документы и директивы. Соответственно, убеждена в необходимости ускорения процесса перехода на штатные средства защищенной связи и введение четких правил с четкой регламентацией использования персональных средств связи", — отметила нардеп.

Фриз также добавила, что 4 апреля Минобороны Беларуси ввело запрет на использование смартфонов в армии.

"На мой взгляд, время относительного затишья в зоне АТО должно быть использовано для оперативного приведения систем связи к стандартам НАТО и обеспечения безопасности военнослужащих при использовании персональных систем мобильной связи, в условиях активных поставок противником систем РЭБ в зону боевых действий. Для этого, вместе с комплектацией ВСУ новыми штатными системами защищенной связи, необходима регламентация использования личных мобильных телефонов военнослужащих инструкциями и приказами МО Украины ", — заявила нардеп.