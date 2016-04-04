Белорусским солдатам запретили пользоваться смартфонами

Никто не мешает белорусским военнослужащим срочной службы пользоваться обычными мобильными телефонами, а не смартфонами, заявил сегодня журналистам министр обороны Беларуси Андрей Равков, комментируя запрет на использование смартфонов в белорусской армии, передает БЕЛТА.

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"Никто не мешает солдату иметь с собой маленький простой телефон, который предназначен для разговоров с родителями, девушкой. Все остальные гаджеты имеют способность передавать информацию не туда, куда надо", - сказал министр.

Отвечая на вопрос о том, не связан ли запрет на использование в армии смартфонов с тем, что на них можно снимать факты неуставных отношений, Андрей Равков сказал, что в обычных мобильных телефонах, которыми разрешено пользоваться, тоже есть камеры.