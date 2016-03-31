На Донбассе погиб украинский военный "Годзила" (фото)

Об этом в Facebook сообщила волонтер Ольга Решетилова.

"Годзенко Дмитрий Александрович, 17 отдельный мотопехотный батальон. Киевлянин. Погиб 31 марта около 6 утра во время минометного обстрела", - говорится в ее сообщении.

Як же так...Більше року війни... Викарабкатися після поранення... Поховати товаришів...І за кілька днів до...Спи спо... Опубликовано Ольгой Решетиловой 30 марта 2016 г.

Напомним, 30 марта сообщалось, что в течение минувших суток в зоне проведения Антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, четверо получили ранения.