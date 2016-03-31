На Донбассе погиб украинский военный "Годзила" (фото)
13:16, 31 марта 2016Война
14396
В Зайцево Донецкой области во время минометного обстрела погиб боец АТО из Киева Дмитрий Годзенко "Годзила".
Украинский военный погиб в зоне АТО / Фото УНИАН
Об этом в Facebook сообщила волонтер Ольга Решетилова.
"Годзенко Дмитрий Александрович, 17 отдельный мотопехотный батальон. Киевлянин. Погиб 31 марта около 6 утра во время минометного обстрела", - говорится в ее сообщении.
Як же так...Більше року війни... Викарабкатися після поранення... Поховати товаришів...І за кілька днів до...Спи спо...Опубликовано Ольгой Решетиловой 30 марта 2016 г.
Напомним, 30 марта сообщалось, что в течение минувших суток в зоне проведения Антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, четверо получили ранения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter