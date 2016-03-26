В составе миссии ОБСЕ работают 723 наблюдателя - Хуг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Одессе заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Он напомнил, что мандат СММ продлен до 31 марта 2017 года.

«Наши наблюдатели по всей Украине сейчас работают в рамках мандата, который совсем недавно был продлен еще на год. И все страны участницы, согласно консенсусному решению, позволяют миссии работать до 31 марта следующего года», - сказал Хуг.

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По его словам, в настоящее время в Украине работают 723 международных наблюдателя ОБСЕ, из которых 608 – на востоке Украины, которые базируются в 13 офисах-представительствах. Из этих 13 офисов 8 находятся на территориях, подконтрольных правительству Украины и 5 – на территориях, неподконтрольных правительству Украины.

«Кроме иностранных наблюдателей нам помогают 250 граждан Украины, которые тоже осуществляют работу, без которых наша работа была бы сложной, если не сказать невозможной. И дополнительно к наблюдателям у нас еще более 80 международных специалистов», - сказал Хуг.

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