Разведка заявляет о подготовке россиян к морской десантной операции

Об этом сообщает Главное управление Министерства обороны Украины.

Разведкой подтверждено «усиление 9 отдельного мотострелкового полка (г. Новоазовск) 1 АК подразделениями из состава 810 отдельной бригады морской пехоты Береговых войск Черноморского флота Российской Федерации».

По данным разведки, командованием ВС РФ проведены мероприятия «с целью легализации пребывания российских морских пехотинцев в этом направлении и сокрытия факта подготовки морской десантной операции».

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В частности, «12 февраля с.г. опубликован указ так называемого «председателя ДНР» А.Захарченко о переименовании 9 отдельного мотострелкового полка в 9 особый мотострелковый полк морской пехоты; организовано обеспечение личного состава 9 омсп элементами формы одежды, присущими морской пехоте (черные береты, тельняшки, шевроны), а также нанесение соответствующей символики на боевую технику», - сообщает ГУР Минобороны.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло боевое столкновение, в ходе которого погибли трое российских военных, еще пять получили ранения.