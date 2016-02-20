Фосфорные зажигательные гранаты на склады ВСУ на Донетчине сбросили российские беспилотники - АП
13:04, 20 февраля 2016Война
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Вчера в Донецкой области, под поселком Гродовка, российские беспилотники несколько раз сбрасывали зажигательные гранаты на склады ВСУ, но благодаря своевременному реагированию украинских военных последствия разрывов вовремя локализованы.
БПЛА противника несколько раз атаковали военные склады ВСУ / facebook.com/skitalec
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
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"В ночь с 18 на 19 февраля БПЛА противника несколько раз атаковали военные склады ВСУ возле поселка Гродовка Красноармейского района Донецкой области, сбрасывая фосфорные зажигательные гранаты. Очаги возгорания, возникшие в результате разрывов, были своевременно локализованы силами резервной группы", - сказал Лысенко.
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