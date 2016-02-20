Фосфорные зажигательные гранаты на склады ВСУ на Донетчине сбросили российские беспилотники - АП

13:04, 20 февраля 2016
Война
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Вчера в Донецкой области, под поселком Гродовка, российские беспилотники несколько раз сбрасывали зажигательные гранаты на склады ВСУ, но благодаря своевременному реагированию украинских военных последствия разрывов вовремя локализованы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

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"В ночь с 18 на 19 февраля БПЛА противника несколько раз атаковали военные склады ВСУ возле поселка Гродовка Красноармейского района Донецкой области, сбрасывая фосфорные зажигательные гранаты. Очаги возгорания, возникшие в результате разрывов, были своевременно локализованы силами резервной группы", - сказал Лысенко.

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