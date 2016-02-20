Фосфорные зажигательные гранаты на склады ВСУ на Донетчине сбросили российские беспилотники - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

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"В ночь с 18 на 19 февраля БПЛА противника несколько раз атаковали военные склады ВСУ возле поселка Гродовка Красноармейского района Донецкой области, сбрасывая фосфорные зажигательные гранаты. Очаги возгорания, возникшие в результате разрывов, были своевременно локализованы силами резервной группы", - сказал Лысенко.