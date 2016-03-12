В СЦКК назвали самую горячую точку в зоне АТО по итогам недели

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции на своей странице в Facebook со ссылкой на данные Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

В сообщении констатируется, что ситуация в зоне проведения АТО остается сложной. На Донбассе боевики НВФ продолжают грубо нарушать Минские договоренности, применяя по силам АТО вооружение, которое должно быть отведено на установленные расстояния.

За неделю, которая проходит, начиная с 4 марта и по настоящее время из неподконтрольных украинской власти территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДО/ОРЛО) боевики 189 раз применяли по подразделениям ВСУ тяжелое вооружение.

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По данным офицеров-наблюдателей украинской стороны СЦКК, которые находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения сторон, на протяжении недели боевики НВФ выпустили в сторону сил АТО 69 снарядов из танка, 89 – из артиллерийских систем калибра 122 мм, 227 мин из минометов калибра 120 мм и 875 мин из 82 мм минометов.

На протяжении прошлой недели самой горячей точкой в зоне АТО оставалась Авдеевка и ее восточные окраины. С разных направлений из оккупированных территорий ОРДО боевики 13 раз обстреляли здесь украинских бойцов из танка, выпустив при этом более 60 снарядов, 10 раз НЗФ вели огонь из 122-мм артиллерийских систем (более 80 снарядов), 23 раза (164 мины) обстреляли из миномета калибра 120 мм и 66 раз (339 мин) – из 82 мм миномета.

Также запрещенное Минскими соглашениями оружие боевики НВФ активно применяли по силам АТО неподалеку Красногоровки, Марьинки, Песков, Невельского, Луганского, Зайцевого и Широкино.