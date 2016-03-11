Миссия ОБСЕ по возможности будет называть виновных в эскалации насилия на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

«Мы не прекратим отчитываться о том, что мы видим, и по возможности будем указывать ответственных за любые перегруппировки сил ближе к линии фронта и эскалацию насилия», - заявил он.

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Хуг призвал к отводу вооружения от линии разграничения, подчеркнув, что кровопролитие, где бы оно не происходило, является неприемлемым.

«Особенно я озабочен уровнем насилия вдоль трассы Луганское - Дебальцево, что на восток от Горловки, и возле Волновахи, на транспортных узлах между Ясиноватой и Авдеевкой», - отметил заместитель руководителя СММ ОБСЕ.