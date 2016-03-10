В штабе АТО считают "боевиками в украинской форме" людей, пытавшихся взять под контроль развязку у Авдеевки

Как рассказал телеканалу "112 Украина" спикер пресс-центра штаба АТО Сергей Жмурко, говорить о полномасштабном наступлении нельзя.

В то же время в пресс-центре подтверждают и большое количество техники, и регулярное нарушение Минских договоренностей, также, по его утверждению, распространяется неправдивая информация об обстрелах со стороны украинских военных.

"В районе дачного участка южнее Авдеевки отмечены пехотные группы боевиков, которые были переодеты в форму военнослужащих, но у них на ногах были белые повязки, традиционные для незаконных вооруженных формирований. Они открыли огонь из серой зоны по своим позициям, в ответ по ним открыли неприцельный огонь, чтобы заснять это и выложить, что это ВСУ пытаются взять под контроль транспортную развязку возле Авдеевки", - рассказал он.

Читайте такжеВС России понесли значительные потери при попытке установить контроль над промзоной в Авдеевке - разведка

Напомним, по заявлениям волонтеров, 8 марта украинские военные якобы закрепились возле Ясиноватской развязки под Авдеевкой, через которую шло сообщение между оккупированными Донецком и Горловкой.