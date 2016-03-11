ОБСЕ зафиксировала обстрел гаубицами украинской территории с оккупированной части Донбасса

Об этом говорится в ежедневном отчете миссии за 9 марта, опубликованном сегодня.

«В вечерние часы 9 марта беспилотный летательный аппарат большого радиуса действия заметил две 122-мм самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика»), которые вели огонь из контролируемого «ДНР» района села Ясиновка (17 км к северо-востоку от Донецка) в западном направлении», - отмечается в документе.

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При этом миссия наблюдателей отметила, что в нарушение связанных с отводом вооружения определенных районов от линии разграничения на Донбассе, беспилотник ОБСЕ заметил шесть 120-мм артиллерийских установок на буксире 2Б16 «Нона-К», которые размещались в районе контролируемого боевиками «ДНР» поселка Карло-Марксово (39 км к северо-востоку от Донецка).

В то же время международные наблюдатели заметили две 120-мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» в подконтрольном Украине Зайцево (50 км к северу от Донецка) и семь 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация», которые были загружены на поезд в Константиновке (60 км севернее Донецка).

Наблюдатели мониторинговой миссии продолжают следить за внедрением Дополнения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений об отводе танков и вооружения калибром до 100 мм от линии разграничения.

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«За пределами линий отвода и мест хранения Специальная мониторинговая миссия заметила следующие виды вооружения: примерно 40 танков в соединении (Т-72 и Т-64) на расстоянии 7 км к юго-востоку от контролируемого «ДНР» села Терновое (57 км восточнее Донецка) вместе с присутствующими членами «ДНР»; два танка (Т-72 и Т-64) в контролируемом «ЛНР» селе Успенка (23 км к юго-западу от Луганска), один неподвижный танк (Т-72) на дороге между контролируемыми правительством Украины Новоайдаром и Северодонецком», - говорится в отчете.