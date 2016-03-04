Боевики снова применяют "Грады" и орудия "Мста" для обстрелов украинских военных - ИС

Об этом сообщил народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

В частности, из установки РСЗО БМ-21 "Град" обстреляны опорные пункты Вооруженных Сил Украины в районе Красногоровки и Невельского, а также из 152-мм артиллерии (орудия "Мста-Б") - в районе Зайцево.

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По данным ИС, интенсивность обстрелов нарастает, причём не только на "традиционно горячих", но и на ряде других участков. Так, на приморском направлении обстрелы со стороны террористов стали фиксироваться уже и в районе Павлополя, Чермалыка. Активизировались боевики и в районе Светлодарского вытупа (район Рассадок и Скелевого). Обстрелы из стрелкового вооружения фиксируются в районе Золотого.