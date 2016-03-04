Боевики снова применяют "Грады" и орудия "Мста" для обстрелов украинских военных - ИС
Кроме "традиционных" вооружений - стрелковых, гранатометов, 82-мм/120-мм минометов - российско-террористические войска на Донбассе вновь принялись использовать для обстрелов позиций сил АТО и гражданских объектов реактивную артиллерию.
Об этом сообщил народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.
В частности, из установки РСЗО БМ-21 "Град" обстреляны опорные пункты Вооруженных Сил Украины в районе Красногоровки и Невельского, а также из 152-мм артиллерии (орудия "Мста-Б") - в районе Зайцево.
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По данным ИС, интенсивность обстрелов нарастает, причём не только на "традиционно горячих", но и на ряде других участков. Так, на приморском направлении обстрелы со стороны террористов стали фиксироваться уже и в районе Павлополя, Чермалыка. Активизировались боевики и в районе Светлодарского вытупа (район Рассадок и Скелевого). Обстрелы из стрелкового вооружения фиксируются в районе Золотого.