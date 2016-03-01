День в зоне АТО: 29 вражеских обстрелов, горячее всего - вокруг Донецка

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook в сводке по состоянию на 18.00.

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«В районе проведения АТО российские террористические войска продолжают вести огонь по нашим позициям. С начала суток оккупанты 29 раз обстреляли опорные пункты украинских войск. Наиболее опасным является Донецкое направление, где зафиксировано 16 таких обстрелов, на Мариупольском - 11 и на Луганском - 2 обстрела», - отметили в штабе.

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Отмечается, что позиции украинских войск вблизи Авдеевки, Опытного, Песков, Троицкого, Майорска, Зайцево и Луганского боевики обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Зайцево и Майорская велся снайперский обстрел.

«Пренебрегая любыми соглашениями на Мариупольском направлении, российские наемники вели огонь из минометов по укреплениям украинских бойцов вблизи Талаковки, Гнутово и Чермалика. Из гранатометов боевики обстреляли опорные пункты в районе Марьинки. На Луганском направлении позиции вблизи Богуславского и Новозвановки враг обстреливал из гранатометов», - сказано в сообщении.

В штабе добавили, что из 82 мм миномета российские наемники обстреляли опорные пункты рядом с Красногоровкой.