The Daily Beast: Помните ту войну в Украине? Она все еще продолжается

Об этом пишет Анна Немцова в статье "Помните ту войну в Украине? Она все еще продолжается", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Внутри сыро и ужасно холодно: по земле разбросаны полдюжины матрасов, недопитый чай в алюминиевой кружке, несколько кусочков хлеба на тарелке, которая стоит на темно-зеленом деревянном ящике с боеприпасами; куча грязных резиновых сапог возле груды мешков с песком, солдатская куртка сушится на гвозде, тусклый свет. Это могла бы быть сцена жизни солдат времен Первой мировой войны, но это современность.

Украинские солдаты застряли в землянке за пределами Красногоровки, как и солдаты в окопах 100 лет назад, каждая сторона наблюдает за другой в бинокль.

Жители Марьинки и Красногоровки, городов на линии фронта, (всего их чуть более 20000 человек) живут в ужасных условиях без отопления и газа, потому что для городских служб слишком опасно ремонтировать трубопровод, который проходит над землей вдоль фронта. К тому же, высока вероятность того, что как только его отремонтируют, он снова будет разрушен.

Страх смерти заставляет каждого закрывать дверь около 5 часов вечера. "В последний раз я чувствовала себя в безопасности на улице в вечернее время перед 3 июня 2014 года", - говорит Алина Коссе, директор Дома творчества для детей. "Это был день, когда начались наши ночные кошмары, тысячи людей воевали на наших улицах, танки разрушили здания, десятки были убиты, ранены или захвачены в плен".

В этом году усилились боевые действия на востоке Украины, и местные жители перестали спать по ночам. Перемирие между Киевом и Москвой очень шаткое, линия фронта постоянно перемещается, гибнет мирное население, в перекрестном огне уничтожается имущество.

Здесь в Марьинке нет никаких признаков мира. Каждый день люди исчезают с улиц после 4 часов вечера, когда слышны первые звуки стрельбы пулеметов или гранатометов и снайперского огня, который появляется как будто из ниоткуда.

"Это, должно быть, российские профессионалы, которые стреляют в нас из супер-мощных снайперских винтовок", - сказал The Daily Beast подполковник Александр Пашкевич. "В понедельник нашего солдата Юрия Коваля убили выстрелом в спину с сотни метров, прямо здесь, в городе, на улице Октябрьской".

Почти каждый день и ночь Вооруженные Силы Украины и поддерживаемые Россией повстанцы самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики" обмениваются минометным и пулеметным огнем и выстреливают гранаты в направлении друг друга; обе стороны сообщают о нарушениях перемирия другой стороной.

В среду ночью 14-я бригада украинской армии, базирующаяся в Марьинке, подверглась обстрелу "диверсионной группы" из примерно 15 повстанцев, которая в глухую ночь подобралась на расстояние около 100 метров к штабу бригады на окраине города. Еще несколько десятков повстанцев подстраховали группу с ближайших укрепленных позиций, сказал The Daily Beast украинский командир.

Примерно в 8 часов вечера городок с более чем 6000 человек, в том числе более 200 детей, сотрясался из-за выстрелов из пулеметов и гранатометов, а затем это повторилось около 10 часов вечера.

"У них лучше форма, чем у нас; мы не можем видеть их с помощью наших тепловизоров. У них более точная корректировка огня, должно быть, у них лучшая оптика на каждой единице оружия", - сказал The Daily Beast Владимир Якушев, пресс-офицер бригады, после ночи боевых действий.

14-я бригада Вооруженных Сил Украины с сентября обороняет почти 40-километровую линию фронта за пределами Марьинки и Красногоровки. Грязный Opel, привезенный волонтерами, и несколько бронированных машин – это единственный транспорт бригады для тысяч военнослужащих.

Но отсутствие комфорта стало нормой, солдаты жалуются на более серьезные проблемы, например, на то, насколько больше месяцев они служат на линии фронта. Многие из солдат и офицеров бригады подписали контракт на один год, но воюют гораздо дольше; и многим не платят зарплату.

Такие вопросы усиливают разочарование в подразделениях. 1 февраля, Влад Якушев, тот же сотрудник пресс-службы, опубликовал блог на новостном сайте, детально описав проблемы в 14-й бригаде. Он отметил, что большинство солдат, которые воевали по ночам, никогда не получали свою 1000 грн ($ 36,86) премии.

На следующий день Якушев был задержан армейскими чиновниками, его держали под стражей в течение трех дней, его друзья не знали, где он. Во время его поисков, солдаты и журналисты подняли шумиху, звонили, организовали флэш-моб в социальных сетях, чтобы добиться его освобождения.

"Даже если эта война будет длиться еще пять лет, солдаты должны точно знать, как долго они будут на фронте; они должны получить деньги, обещанные государством", - сказал Якушев The Daily Beast.

Еще пять лет войны в Украине? Местным жителям кажется, что она идет уже десятилетие.

Если проехать вдоль самых опасных улиц в Марьинке – Тельмана, Матросова, Октябрьской, Ленина – можно увидеть разрушенные здания, заборы и ворота, изрешеченные пулями. Это история войны.

Дорога к соседней Красногоровке – самое печальное зрелище. Почти на каждом здании – заводах, фермах, складах, многоквартирных и частных домах – есть признаки разрушения.

"У нас нет денег, чтобы реконструировать разрушенные здания этого города", - сказал The Daily Beast глава администрации Красногоровки, Игорь Рабочий. "Люди, которые до сих пор здесь, около 16 000, живут без газа и отопления, а иногда и без электричества по несколько недель".

По словам главы горадминистрации, одна из наибольших проблем – это то, что Украина проигрывает пропагандистскую войну в регионе.

"Наши граждане в городах, расположенных вдоль линии фронта, не могут смотреть ни один из украинских телеканалов, а только сепаратистские и российские каналы", - сказал он. "Мы многократно обращались в Киев с этой проблемой, но власти до сих пор ее не решили".

В Марьинке дети собрались в областном Доме творчества, что поработать над своими проектами. Некоторые берут уроки танцев или пения, некоторые вяжут игрушки, рисуют или изучают музыку – все занятия бесплатные для около 600 детей, проживающих в нескольких соседних городах и селах.

Родители беседуют в коридоре, пока дети учатся, и хотя обе стены и окна изрешечены пулями и осколками после многочисленных артиллерийских обстрелов, атмосфера уютная. Там собрались жители Марьинки.

Может быть, война почти закончилась?

"Нет, война продолжается", - сказала девятилетняя Катя, качая головой. Она выглядит серьезной, почти как измученные взрослые. Никто в Марьинке не может сказать, когда закончится это бедствие.