За минувшие сутки были ранены двое украинских военнослужащих
13:43, 25 февраля 2016Война
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За минувшие сутки были ранены двое украинских военнослужащих.
За сутки на Донбассе ранены двое военных / Фото УНИАН
Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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По его словам, «за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако двое наших бойцов были ранены».
Как сказал Александр Мотузяник, это произошло «в одном случае в Широкино - боец получил ранения при разминировании, а также в поселке Новгородское, где наш военнослужащий получил повреждения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве».
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО были ранены двое украинских военнослужащих.
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