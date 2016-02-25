За минувшие сутки были ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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По его словам, «за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако двое наших бойцов были ранены».

Как сказал Александр Мотузяник, это произошло «в одном случае в Широкино - боец получил ранения при разминировании, а также в поселке Новгородское, где наш военнослужащий получил повреждения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве».

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО были ранены двое украинских военнослужащих.