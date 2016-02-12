На Луганщине боевики проводят "мобилизацию" и решили открыть "военные кафедры" в вузах - разведка

На оккупированных территориях Луганской области боевики проводят «мобилизацию» среди местного населения в ряды так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

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Также он сообщил, что оккупационная власть намерена открыть военные кафедры в вузах Луганской области.

“На сегодняшний день подразделения 1-го и 2-го армейских корпусов испытывают кадровый дефицит командного звена тактического уровня (командир взвода, командир роты) В связи с этим в Луганской области принято решение открыть в вузах военные кафедры для подготовки офицеров запаса. И в случае необходимости такие офицеры будут мобилизованы и будут принимать непосредственное участие в боевых действиях на оккупированных территориях”, - сказал Скибицкий.