В СНБО предупредили о подготовке Россией и террористами к агрессивным боевым действиям

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

«По приказу президента Российской Федерации В.Путина в 04.00 8 февраля с.г. началась первая в 2016 году внезапная комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Российской Федерации. К ней привлечены войска (силы) Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации, отдельные соединения и части Центрального ВО, Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации, в том числе 8500 в/с, свыше 900 ед. боевой и специальной техники, 200 самолетов и вертолетов, 50 кораблей», - отметил Турчинов.

По его словам, официальная цель проверки – оценка уровня готовности руководящего состава к управлению подчиненными войсками (силами) в ходе их развертывания, а также организации взаимодействия и боевого применения межвидовой группировки войск.

Указанная проверка будет включать отработку вопросов приведения определенных войск в высшие степени боевой готовности и выхода соединений и частей в районы оперативного назначения; переброски войск на большие (до 3 тыс. км) расстояния железнодорожным и воздушным путем; рассредоточение авиации на оперативных аэродромах; защита важных государственных и военных объектов.

Читайте такжеРФ может использовать против Украины ракеты, от которых Киев отказался по Будапештскому меморандуму - СНБО

Согласно информации Турчинова, 9 февраля корабельные поисковые ударные группы, а также корабельные ударные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии приступили к «выполнению задач по обеспечению благоприятного оперативного режима в акватории Черного и Каспийского морей». Корабельные тральные группы из состава соединений минно-тральных кораблей во взаимодействии с морской авиацией отрабатывают поиск подводных лодок и мин условного противника. Корабли обеспечения приведены в готовность для ресурсного обеспечения сил на море.

Секретарь СНБО подчеркнул, что все эти военные учения проходят в непосредственной близости от восточной границы Украины.

Более того, добавил он, в рамках внезапной комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях проводятся учения так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов.

«Это лишний раз свидетельствует, что эти оккупационные подразделения являются неотъемлемой составляющей российских вооруженных сил», - заявил Турчинов.

«Подытоживая, можно констатировать, что вооруженные силы России, с 1 и 2 армейскими корпусами и другими подразделениями оккупационных войск, развернутыми на временно неконтролируемой территории Украины, проводят активную подготовку к ведению агрессивных военных действий, что является прямой угрозой для нашей страны», - сказал Турчинов.

Ранее сегодня советник президента Юрий Бирюков сообщил, что обучение 1 и 2 армейских корпусов на оккупированном Донбассе проводят высшие военные чины Российской Федерации. Среди них - генерал-лейтенант Сердюков (первый заместитель командующего ПВО РФ) и полковник Качура (заместитель командира 35 армии ВС РФ).