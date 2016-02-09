Учениями боевиков на Донбассе руководит российский генерал
Учения 1 и 2 армейских корпусов на оккупированном Донбассе проводят высшие военные чины Российской Федерации.
Об этом на своей странице в Facebook написал советник президента Юрий Бирюков.
По его информации, это генерал-лейтенант Сердюков (первый замкомандующего ЮВО РФ) и полковник Качура (замкомандира 35 армии ВС РФ).
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При этом Бирюков обратил внимание на тот факт, что на данный момент одновременно проходят внезапная проверка состояния боеготовности войск южного военного округа, наращивание сил на "границе" между Украиной и Крымом, а также командно-штабные учения 1 и 2 армейских корпусов "Д/ЛНР".
А вы и дальше ковыряйтесь в этих всех потоках взаимоуничтожающей чуши, ага. Ему именно это и нужно. Все эти страшные и г...Опубликовано Юрием Бирюковым 8 февраля 2016 г.