В Донецке открыли отдельные больницы для российских военных - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

Отмечается, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса остается сложной. Кроме того, продолжают фиксироваться смертельные случаи от гриппа и его осложнений среди мирного населения и военнослужащих ВС РФ.

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"1 февраля. в Горловке умерло 6 человек, еще по одному летальному случаю зафиксировано в Шахтерске и Ровеньках. В Луганске летальные случаи отмечаются ежесуточно", - сообщили в разведке.

Учитывая это, руководством т.наз. "народной милиции "ЛНР" отменены все массовые мероприятия с участием подчиненных подразделений.

Ранее разведка сообщала, что на оккупированной территории Донецкой области от гриппа и ОРВИ уже умерли около 300 человек.