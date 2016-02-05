Россия готовит фейковые сюжеты о "беженцах", выехавших на оккупированный Донбасс - разведка

Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Отмечается, что под руководством офицеров Управления информационного противоборства Центра территориальных войск Южного военного округа ВС на временно оккупированных территориях Украины готовятся фейковые сюжеты о т.н. «беженцах из Украины», которые якобы выехали в “ДНР” и “ЛНР” в связи с «крайне сложной социально-экономической ситуацией и политическими преследованиями».

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«Путем угроз и обещаний российские специалисты информационной войны пытаются заставить украинских беженцев к предоставлению антиукраинских комментариев в постановочных сюжетах российских СМИ и во время встреч с подконтрольными РФ иностранными журналистами», - добавляют разведчики.