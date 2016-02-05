Кремль вербует наблюдателей на "выборы" на Донбассе - СМИ

Координацией процесса занимается помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков, передает "Апостроф".

Стало известно, что 20 января в Луганске состоялась встреча помощника российского президента Владислава Суркова с главарями "ДНР/ЛНР", на которой стороны обсудили технические моменты будущих местных выборов.

По имеющейся информации, показательные "выборы" планируют провести не по украинскому, а по собственному "республиканскому законодательству" не позже второй половины апреля.

В частной беседе изданию сотрудник общественной организации, которая занимается мониторингом выборов на Кавказе, сообщил, что ему и ряду его коллег из Абхазии, Грузии и Армении систематически поступают предложения от российских дипломатов и пророссийских организаций принять участие в выборах на Донбассе в качестве международных наблюдателей.

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При этом российская сторона, по словам собеседника "Апострофа", гарантирует безопасность и личную охрану из числа "народной милиции", а за недельную командировку предлагается очень большое финансовое вознаграждение.

Потенциальных наблюдателей ориентируют, что "выборы" должны состояться в середине апреля. Скорее всего, такая подготовительная работа по вербовке международных наблюдателей происходит не только в постсоветских странах, но и в кругу "друзей Путина" в ЕС, а также в Африке и Азии. И ближе к названной дате такие факты станут повсеместными, подытожили в издании.

Напомним, ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что, согласно Минским соглашениям, на Донбассе должны пройти выборы, но без участия украинских партий.