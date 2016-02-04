Политолог рассказал, почему Россия хочет контролировать Донбасс и ищет для этого лазейки в Минских соглашениях

Об этом в своем мнении на "Новом времени" пишет российский политолог Дмитрий Орешкин.

Отмечается, что отдать Донбасс Украине просто так, бесплатно, совершенно не в интересах Кремля, где надеются с помощью мятежного региона сохранять соседнее государство в болезненном состоянии и давить на него при необходимости.

При этом вести себя с прежней лихостью у России не получается: позиции все более невыгодные, а экономика никудышная. Кремль, продолжает автор, продолжит подписывать различные невнятные документы, которые можно интерпретировать и так, и эдак. Минские соглашения — яркий тому пример, считает Орешкин.

Москва, по его мнению, наверняка потребует международный контроль над границей и попытается добиться приоритетных прав для пропуска тех, кого она считает необходимым. Дальше все просто, продолжает автор: печатаешь десятки тысяч дипломатических паспортов и впускаешь кого хочешь. Иными словами, зазор для манипуляций очень большой.

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При этом, отмечает автор, есть еще один вариант: пойти по пути Приднестровья и предложить жителям Донбасса российское гражданство. В таком случае, раз есть граждане - значит, нужно защищать их интересы. Для этого необходим миротворческий контингент - например, российский, а не только ОБСЕ, пишет Орешкин.

"Кремль не уйдет из Донбасса окончательно и бесповоротно. По задумке России, там обязательно должен оставаться "ботинок в дверях", чтобы она ни в коем случае не захлопывалась", - подытожил политолог.

Полный текст мнения читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 5 февраля 2016 года.