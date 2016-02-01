Жебривский рассказал, когда примут решение по работе пунктов пропуска в Донецкой области

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает "112 Украина".

"Ночь прошла более-менее (Спокойно - Ред.), хотя 53 обстрела было на территории Донецкой области. Сегодня, в том числе, били по Зайцево, Марьинке, не столько по КПВВ. Вообще, по марьинскому направлению и по артемовскому направлению решение будет принято до обеда сегодня", - сообщил Жебривский.

Читайте такжеУкраина может временно закрыть пункты въезда-выезда в Донецкой области - ЖебривскийРанее УНИАН сообщал, что в связи с тем, что количество провокационных обстрелов украинских контрольных пунктов въезда/выезда увеличивается, и чтобы сорвать возможную провокацию боевиков, командование сил АТО на территории Донецкой и Луганской областей рассматривает возможность временного закрытия контрольных пунктов въезда/выезда.