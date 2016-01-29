В зоне АТО опять используется запрещенное Минскими соглашениями вооружение - ОБСЕ
В зоне АТО опять используется запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.
«Мы продолжаем отслеживать ситуацию в Зайцево... В среду наши наблюдатели видели, что некоторые жилые дома были повреждены, и заметили использование минометов калибром 82 мм и 120 мм. А это является нарушением приложения к пакету мер (предусмотренных Минскими соглашениями – УНИАН)», - сказал он.
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Хуг также заявил, что увеличилась интенсивность обстрелов в районе «горячих точек» – Горловки, Донецкого аэропорта, Коминтерново.
По его словам, также миссия часто фиксирует использование стрелкового оружия.
Кроме того, отметил Хуг, напряженной остается ситуация в районе Марьинки.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, в украинской разведке сообщили, что боевики атаковали подразделения сил АТО в районе Зайцево, в результате чего 8 из них погибли и около 20 ранены.
Всего, по данным штаба АТО, в течение минувших суток, 28 января, боевики более 70 раз обстреляли украинских военных на Донбассе.