В зоне АТО опять используется запрещенное Минскими соглашениями вооружение - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

«Мы продолжаем отслеживать ситуацию в Зайцево... В среду наши наблюдатели видели, что некоторые жилые дома были повреждены, и заметили использование минометов калибром 82 мм и 120 мм. А это является нарушением приложения к пакету мер (предусмотренных Минскими соглашениями – УНИАН)», - сказал он.

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Хуг также заявил, что увеличилась интенсивность обстрелов в районе «горячих точек» – Горловки, Донецкого аэропорта, Коминтерново.

По его словам, также миссия часто фиксирует использование стрелкового оружия.

Кроме того, отметил Хуг, напряженной остается ситуация в районе Марьинки.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, в украинской разведке сообщили, что боевики атаковали подразделения сил АТО в районе Зайцево, в результате чего 8 из них погибли и около 20 ранены.

Всего, по данным штаба АТО, в течение минувших суток, 28 января, боевики более 70 раз обстреляли украинских военных на Донбассе.