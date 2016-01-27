Германия выступает за продолжение работы СММ ОБСЕ в Украине после марта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время круглого стола "Украина в приоритетах председательства Германии в ОБСЕ в 2016 году", организованного Фондом Конрада Аденауэра и Украинским независимым центром политических исследований.

"Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ нужно обновить 26 марта, и мы поддержим продление этого мандата", - заявил Биндзайль.

В этой связи он подчеркнул, что СММ должна получить возможность доступа ко всей территории на Донбассе для осуществления своих обязанностей.

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Как сообщал УНИАН, 12 марта 2015 года Постоянный совет ОБСЕ решил продлить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине до 31 марта 2016 года.

Миссия неоднократно заявляла, что она не проводит расследования, а отчитывается о фактах; и не доставляет гуманитарную помощь, а способствует ее доставке. В миссии отмечают, что остановить обстрелы на Донбассе должны стороны военного конфликта, а не наблюдатели ОБСЕ.

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СММ ОБСЕ состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из стран-участниц ОБСЕ, им помогают сотрудники из Украины.

Команды наблюдателей работают посменно, чтобы обеспечить присутствие на местах 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Главный офис миссии расположен в Киеве; наблюдатели работают в Днепропетровске, Донецке, Ивано-Франковске, Киеве, Луганске, Львове, Одессе, Харькове, Херсоне и Черновцах.

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