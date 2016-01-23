Боевики сегодня 11 раз обстреляли позиции сил АТО, преимущественно - на донецком направлении

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на своей странице в соцсети. «В зоне проведения АТО пророссийские наемники продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. С начала суток зафиксировано 11 случаев нарушения режима «полной тишины».

Читайте такжеЗа минувшие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, еще один получил ранение - ЛысенкоПодавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе Донецкого аэропорта. Семь раз боевики из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по нашим опорным пунктам в поселке Пески. В районе Опытного «работал» вражеский снайпер», - отмечается в сообщении.

Кроме того, из автоматического гранатомета и стрелкового оружия противник обстреливал позиции Вооруженных сил Украины близ Марьинки и Зайцевого, что на Светлодарской дуге.

«Несмотря на провокации оккупантов, украинские воины продолжают неукоснительно выполнять все условия Минских договоренностей относительно деэскалации конфликта на Донбассе», - отметили в штабе.