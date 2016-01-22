Боевики уже 17 раз обстреляли силы АТО в течение дня

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18:00.

«Пророссийские боевики продолжают нарушать условия перемирия на Донбассе. В течение дня они 17 раз открывали огонь по позициям украинских Вооруженных сил», - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Светлодарской дуге в районе временно оккупированной Горловки.

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«По опорным пунктам сил АТО неподалеку от Зайцево и Майорска оккупанты вели провокационный огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Донецкого аэропорта наши позиции в Песках и Опытном были обстреляны из стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Кроме того, из гранатометов разных типов боевики вели прицельный огонь по украинским опорным пунктам около Марьинки и Луганского.

Отмечается, что украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.

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