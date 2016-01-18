За сутки трое военных получили ранения - АП
12:57, 18 января 2016Война
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО трое украинских военных получили ранения, погибших нет.
За сутки погибших нет. Иллюстрация / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, один получил ранения. Еще двое украинских военнослужащих получили ранения вследствие контакта со взрывчаткой", - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, около 200 человек, среди которых ветераны АТО и волонтеры, собрались на мирную акцию протеста под Администрацией президента Украины с требованием наказать виновных в Іловайській трагедии.
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