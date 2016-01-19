Россия поставила боевикам "ЛНР" четыре вагона боеприпасов - ИС

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Также, по его данным, на участок Хорошее-Степовое в Славяносербском районе Луганской области прибыло новое артиллерийское подразделение боевиков - 6 единиц 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика».

Кроме того, Тымчук отметил, что «в последнее время обращает на себя внимание массовое появление и использование формированиями российско-террористических войск в первой линии боевых бронированных машин (ББМ) – БМП-1,2, БТР-70,80, МТ-ЛБ. Основные участки, на которых боевиками используются ББМ, – район Горловки, Донецка, Докучаевска».

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Также фиксируется возвращение боевиками на ряде участков на позиции тяжелой бронетехники (танков) – данная техника маскируется, перемещения осуществляются в основном в ночное время суток.

По данным «ИС», развёрнутый восточнее Горловки усиленный батальон боевиков начал оборудовать позиции. Для этого в данный район перебрасывается инженерная техника – зафиксирована переброска 2-х экскаваторов, 1-й полковой землеройной машины ПЗМ-2, бульдозера.

Кроме того, отмечается активность двух пунктов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника – в районе Енакиево и южнее Донецка (в районе Каменки), силами которых противник пытается нарушить работу средств связи сил АТО.