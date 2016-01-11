Разведка сообщает о запрещенном вооружении у Стаханова и Моспино

Об этом говорится в сообщении ГУ разведки Минобороны.

Отмечается, что эта информация предоставлена специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Сообщается, что 10 января со стороны боевиков был осуществлен 21 обстрел из стрелкового оружия, гранатометов и танков, из них: 12 – Луганское, Зайцево, Майорск, Ленинское, Новгородское, Троицкое (Славянское направление); семь – Опытное, Пески, шахта Бутовка (Донецкое направление); один – Старогнатовка (Волновахское направление); один – Широкино (Мариупольское направление).

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По данным разведки, в течение суток усилия противника были сосредоточены на: перегруппировке/усилении передовых подразделений на Северодонецком и Славянском направлениях; поддержании группировки российских оккупационных войск в готовности к немедленному задействованию; скрытом размещении запрещенного Минскими договоренностями вооружения на Северодонецком, Донецком и Мариупольском направлениях; инженерном оборудовании местности на Славянском и Волновахском направлениях и проведении плановых мероприятий боевой подготовки.

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