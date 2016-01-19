В районе Донецкого аэропорта погиб боец "Правого сектора" (фото)
В районе Донецкого аэропорта погиб боец "Правого сектора" с позывным "Семен".
Об этом на своей странице в Facebook сообщила боец ДУК "Правый сектор" и журналистка Елена Билозерская.
"Семен 200-й... В районе ДАП. Подробностей еще не знаю. Он был командиром группы, имевшей неофициальное название "Семинария". Мастер спорта по борьбе. До лета прошлого года мы были одним подразделением - ОТГ-1 ДУК ПС", - отмечается в ее сообщении.
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По словам Билозерской, на передовой у "семинаристов" была слава отчаянных воинов.
"Из района ДАП не вылезали, даже когда там становилось очень трудно - и из-за атаки противника, и из-за охоты власти на добровольцев", - подчеркнула журналистка.
Блин. Семен 200-й...В районе ГАП. Подробностей еще не знаю.Он был командиром группы, имевшей неофициальное название "Семинария"....Опубликовано Оленой Білозерськой18 января 2016 г.