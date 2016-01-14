Российские войска на Донбассе повышают боеспособность и готовы к немедленному задействованию – разведка

13:30, 14 января 2016
Война
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Российские оккупационные войска на Донбассе повышают боеспособность и поддерживают готовность к немедленному задействованию.

REUTERS

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

«В течение суток усилия противника были сосредоточены на: усилении/ротации передовых подразделений на Северодонецком, Волновахском и Мариупольском направлениях», - говорится в сообщении.

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Как отмечают разведчики, на подконтрольных боевикам территориях Донбасса происходит повышение боеготовности и поддержание российских оккупационных войск в готовности к немедленному задействованию.

Также, согласно сообщению, противник сосредоточился на ведении разведки сил АТО на Северодонецком, Славянском и Донецком направлениях, инженерном оборудовании местности на Мариупольском направлении и логистическом обеспечении.

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