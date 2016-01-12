Разведка зафиксировала запрещенное вооружение у 6 оккупированных городов Донбасса

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны.

Отмечается, что представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районе Дебальцево, Макеевки, Докучаевска (Донецкая область), Кировска, Петровского и Стаханова (Луганская область) запрещенного Минскими договоренностями вооружения – танков, артиллерийских систем калибром свыше 100 мм (САУ) и 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня «Град».

Сообщается, что 11 января боевики осуществили 35 обстрелов из стрелкового оружия, гранатометов и 120/82-мм минометов, из которых: 2 - Крымское (Северодонецкое направление); 16 - Луганское, Новгородское, Майорск, Троицкое (Славянское направление); 15 - Опытное, Пески, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка (Донецкое направление); 1 - Гранитное (Волновахское направление); 1 - Водяное (Мариупольское направление).

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Разведка отмечает, что в течение прошедших суток усилия противника были сосредоточены на перегруппировке/усилении передовых подразделений на Славянском и Донецком направлениях; поддержании группировки российских оккупационных войск в готовности к немедленному задействованию; скрытом размещении запрещенного Минскими договоренностями вооружения на Славянском и Донецком направлениях; проведении плановых мероприятий боевой подготовки.

«Российское оккупационное командование демонстрирует пренебрежение к нуждам наемников из числа жителей оккупированных территорий. Установлены факты игнорирования командирами обращений членов семей боевиков о предоставлении помощи на захоронение погибших участников вооруженных формирований», - говорится также в сообщении.

Кроме того, зафиксированы очередные случаи неповиновения и невыполнения приказов командования со стороны младшего командного состава оккупационных войск.

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