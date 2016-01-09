На Донетчине погиб капитан Нацполиции, спасая от обстрела гражданский автомобиль

Вблизи населенного пункта Зайцево в Донецкой области погиб капитан Национальной полиции, который пытался спасти от обстрела автомобиль гражданских лиц.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, уточняя информацию об обстреле боевиками мирных жителей в районе Зайцево.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация в зоне АТО сегодня была возле н.п. Зайцево и Майорск. Там преступники неоднократно обстреливали украинских воинов и местных жителей из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

В частности, под огонь боевиков попал гражданский автомобиль. В результате обстрела была ранена местная женщина.

"Последствия могли бы быть намного хуже, если бы вовремя не среагировал один из сотрудников Национальной полиции Украины, который оказался неподалеку. Офицер, рискуя собственной жизнью, сделал все возможное, чтобы остановить и вывести автомобиль с линии огня. В то же время, боевики целились непосредственно в гражданских", - сообщили в штабе.

Во время спасения людей полицейский погиб.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня штаб АТО проинформировал, что пророссийские боевики обстреляли Зайцево, была ранена местная жительница.