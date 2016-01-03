Под Мариуполем погиб 18-летний боец "Азова" - ВО "Свобода" (фото)
00:11, 03 января 2016Война
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1 января 2016 года под Мариуполем погиб молодой свободовец, член Хотинской организации "Студенческая Свобода" Александр Коваль.
Коваль погиб под Мариуполем / svoboda.org.ua
18-летний Александр проходил военную службу в полку "Азов", сообщили в пресс-службе "Свободы".
Отмечается, что тело погибшего бойца перевезут из Мариуполя в Хотин уже на следующей неделе.
"Саша был слишком молодым, чтобы идти на войну, но решил, что станет добровольцем, чтобы будущие поколения жили в свободном государстве", - рассказали в политсиле.
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