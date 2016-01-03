Под Мариуполем погиб 18-летний боец "Азова" - ВО "Свобода" (фото)

18-летний Александр проходил военную службу в полку "Азов", сообщили в пресс-службе "Свободы".

Отмечается, что тело погибшего бойца перевезут из Мариуполя в Хотин уже на следующей неделе.

"Саша был слишком молодым, чтобы идти на войну, но решил, что станет добровольцем, чтобы будущие поколения жили в свободном государстве", - рассказали в политсиле.

Читайте такжеПод Горловкой погиб боец "Айдара" (фото)Ранее сегодня в Администрации Президента сообщили, что в течение прошедших суток на востоке не погиб ни один украинский военный, но двое получили ранения.

Кроме того, Лысенко прокомментировал гибель "айдаровца": он подчеркнул, что это произошло не из-за боевых действий.