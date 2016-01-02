"Боец погиб, но не во время боя": Лысенко прокомментировал гибель "айдаровца"

Боец "Айдара" Назар Галюк погиб на Донбассе.

Эту информацию подтвердил представитель Администрации Президента по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает 5 канал.

Но он подчеркнул, что это произошло не из-за боевых действий.

Напомним, ранее соратники бойца в соцсетях сообщали, что Назар Галюк погиб под Горловкой от пули снайпера.

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"Действительно, их боец погиб, но он погиб не во время боя. По крайней мере правоохранители так утверждают и сейчас проводится расследование по этому поводу. Дело в том, что в связи с гибелью или ранением кого-либо при любых условиях открывается уголовное дело. Если человек действительно погиб во время боя, - сразу об этом идет соответствующий рапорт в штаб и об этом мы сообщаем", - говорит Лысенко.

Ранее сегодня в Администрации Президента сообщили, что в течение прошедших суток на Востоке не погиб ни один украинский военный, но двое получили ранения.