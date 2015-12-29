Разведка озвучила количество российских военных в оккупированном Коминтерново

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

«На сегодняшний день ситуация в Коминтерново остается стабильно напряженной. По состоянию на 29 декабря, в населенном пункте находится до роты из состава 9-го отдельного мотострелкового полка первого армейского корпуса численностью около 100 человек. Часть личного состава переодета в гражданскую одежду и выдает себя за местное население», - сообщил он.

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По словам Скибицкого, оккупационные войска разместились в зданиях населенного пункта.

Как сообщал УНИАН, ранее разведка установила, что в захваченном Коминтерновом находится рота 9-го отдельного мотострелкового полка (Новоазовск) 1 АК Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ. Кроме того, в районах Заиченко и Новой Таврии находится до двух рот из состава 1 и 2 мотострелковых батальонов полка.