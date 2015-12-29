Разведка озвучила количество российских военных в оккупированном Коминтерново
Ситуация в Коминтерново остается стабильно напряженной, на сегодняшний день там находится около 100 российских военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.
«На сегодняшний день ситуация в Коминтерново остается стабильно напряженной. По состоянию на 29 декабря, в населенном пункте находится до роты из состава 9-го отдельного мотострелкового полка первого армейского корпуса численностью около 100 человек. Часть личного состава переодета в гражданскую одежду и выдает себя за местное население», - сообщил он.
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По словам Скибицкого, оккупационные войска разместились в зданиях населенного пункта.
Как сообщал УНИАН, ранее разведка установила, что в захваченном Коминтерновом находится рота 9-го отдельного мотострелкового полка (Новоазовск) 1 АК Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ. Кроме того, в районах Заиченко и Новой Таврии находится до двух рот из состава 1 и 2 мотострелковых батальонов полка.