Украинская сторона СЦКК на выходных зафиксировала 120 нарушений режима тишины на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на руководителя украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) Андрея Тарана.

«За выходные наблюдатели украинской стороны СЦКК зафиксировали 120 случаев нарушения режима прекращения огня (19 декабря — 63 случая и 20 декабря — 57 случаев). 15 обстрелов велись целенаправленно по позициям Вооруженных сил Украины и непосредственно по населенным пунктам с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, якобы отведенного боевиками», - сообщили в ведомстве.

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Украинской стороной СЦКК было зафиксировано 15 случаев применения запрещенного оружия, а именно, три обстрела из 120-мм миномета по населенным пунктам Нижнетеплое и Станица Луганская (Луганская область), 9 обстрелов из 82-мм минометов по населенным пунктам Красногоровка, Пески, Зайцево и Марьинка (Донецкая область), а также обстрел Красногоровки из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Дежурная смена СЦКК за 19 и 20 декабря осуществила 33 мероприятия по прекращению огня, лишь 19 из которых дали положительный результат.

В пресс-службе также отметили, что в течение последних двух суток было зафиксировано сосредоточение танков, самоходных артиллерийских установок и боевых бронированных машин в районах города Донецк.