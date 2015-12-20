Ситуация в зоне АТО обострилась: боевики 63 раза накрывали огнем позиции украинских военных
В течение минувших суток боевики 63 раза открывали огонь по позициям сил АТО.
Это свидетельствует об определенном росте количества вооруженных провокаций с их стороны, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
"С 18 часов вчерашнего дня и до полуночи под прицельный огонь захватчиков из стрелкового оружия снова попали наши позиции у Красногоровки, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле Гранитного, из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия НВФ обстреливали украинских воинов в районе Луганского, что в 15 километрах от Горловки", - говорится в сообщении.
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Кроме того, противник вел неприцельный провокационный огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в сторону позиций украинских военных в Песках, Опытном, в районе Авдеевки, Майорска, Зайцевого, Луганского.
На Луганщине противник дважды бил из гранатометов по украинским позициям недалеко от города Счастья.
"С начала этой эпохи зафиксировано 11 случаев применения оружия пророссийскими НВФ. У временно оккупированного Донецка под огонь из стрелкового оружия и гранатометов попали наши позиции в районе Песков и окраины Авдеевки, возле Горловки - Майорск и Луганское", - отметили в штабе АТО.
Отмечается, что бойцы АТО ответный огонь не открывали, соблюдая договоренности.
На протяжении минувших суток боевики 63 раза открывали огонь по позициям сил АТО, что свидетельствует об определенном росте количества ...Опубликовано Пресс-центр штаба АТЕ19 декабря 2015 г.