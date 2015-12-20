Ситуация в зоне АТО обострилась: боевики 63 раза накрывали огнем позиции украинских военных

Это свидетельствует об определенном росте количества вооруженных провокаций с их стороны, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"С 18 часов вчерашнего дня и до полуночи под прицельный огонь захватчиков из стрелкового оружия снова попали наши позиции у Красногоровки, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле Гранитного, из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия НВФ обстреливали украинских воинов в районе Луганского, что в 15 километрах от Горловки", - говорится в сообщении.

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Кроме того, противник вел неприцельный провокационный огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в сторону позиций украинских военных в Песках, Опытном, в районе Авдеевки, Майорска, Зайцевого, Луганского.

На Луганщине противник дважды бил из гранатометов по украинским позициям недалеко от города Счастья.

"С начала этой эпохи зафиксировано 11 случаев применения оружия пророссийскими НВФ. У временно оккупированного Донецка под огонь из стрелкового оружия и гранатометов попали наши позиции в районе Песков и окраины Авдеевки, возле Горловки - Майорск и Луганское", - отметили в штабе АТО.

Отмечается, что бойцы АТО ответный огонь не открывали, соблюдая договоренности.