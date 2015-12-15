За сутки в зоне АТО не погиб ни один военный
13:12, 15 декабря 2015Война
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Александр Мотузяник заявил, что ни один боец за минувшие сутки в зоне АТО не пострадал.
За сутки в украинской армии потерь нет / Фото УНИАН
За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
“За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен”, - подчеркнул Мотузяник.
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