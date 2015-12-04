Боевики продолжают попытки проникнуть в тылы сил АТО - ИС

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Попов на своей странице в Facebook.

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"Активное ведение наземной разведки противником наблюдается на участке севернее Авдеевки, на участке Марьинка – Красногоровка, между Гранитным и Докучаевском", - отметил он.

Тымчук также сообщил, что в течение суток российско-террористические войска на Донбассе неоднократно открывали огонь как по позициям украинских войск, так и по населённым пунктам, которые находятся под контролем Украины.

"В ходе обстрелов боевики, помимо стрелкового вооружения, применяли гранатомёты, миномёты (в основном 82-мм), несколько раз велся огонь из ЗУ-23-2, один раз – из штатного вооружения БМП-2. Обстреливались позиции сил АТО в районе н.п.Марьинка, Пески, Красногоровка, Опытное, Авдеевка, Шумы, Зайцево, Майорск, Широкино", - написал он.

По данным ИС, фиксируются активные перемещения пехотных групп террористов на участке от Новгородского до н.п. Дача и Гладосово (севернее и северо-западнее Горловки). Также передвижение нескольких мелких групп пехоты противника наблюдалось и на участках в районе Новотошковское – Крымское, Станица Луганская.

"На ряде участков боевики продолжают попытки скрытного выхода на нейтральную полосу, сближения с опорными пунктами и блокпостами сил АТО с целью обстрела их с дальности эффективного огня", - отметил он.

Тымчук сообщил, что с позиций в районе Спартака боевики открывали огонь из миномётов (82-мм) по н.п. Опытное и южнее. В районе н.п. Пески, Зайцево, Шумы террористы применили ЗУ-23-2 и АГС-17. Из стрелкового оружия (короткий, неприцельный обстрел и отход) боевики несколько раз обстреляли позиции украинских войск на участке западнее Санжаровки, в районе н.п. Счастье, Широкино, южнее Гранитного (в последнем случае зафиксировано использование террористами 82-мм миномёта).