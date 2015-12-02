ОБСЕ фиксирует дальнейшее вооружение боевиков в нарушение Минских соглашений

Об этом говорится в отчете миссии за 1 декабря, опубликованном сегодня.

Представители миссии зафиксировали наличие запрещенного согласно приложению к Минским соглашениям вооружения за пределами определенных для его отвода мест. В частности, на военном полигоне в контролируемом боевиками "ЛНР" поселке Шимшиновка инструкторы ОБСЕ заметили один основной боевой танк Т-64 и один танк в районе контролируемого боевиками "ДНР" села Безымянное.

Наблюдатели ОБСЕ сообщают, что полученные 28 ноября с помощью надземной разведки изображения, которые есть в распоряжении миссии, выявили сосредоточение военной техники у контролируемого боевиками "ЛНР" поселка Бугаевка. В частности, в пределах 25-километровой зоны безопасности инструкторы ОБСЕ зафиксировали 14 артиллерийских установок на буксире, 24 основных боевых танков, 100 единиц неопределенной бронетехники и 30 грузовиков.

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Также миссия обнаружила четыре боевые машины пехоты на военном полигоне в Шимшиновке, три военных грузовика (без регистрационных номеров), которые перевозили вооруженных людей неподалеку Краснодона в направлении Луганска.

На контролируемой территории боевиками "ДНР" в районе села Октябрь были замечены два военных грузовика без регистрационных номеров.

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В свою очередь на контролируемой Украиной территории были зафиксированы 12 бронетранспортеров и более 20 грузовиков в районе Авдеевки, которые направлялись в сторону Краматорска. В районе Новоайдара (Луганская область) в разных местах было замечено два бронетранспортера БТР-70. Один из них перевозил солдат.