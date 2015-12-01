Разведка сообщила о хищении главарями "ДНР" и "ЛНР" горючего с подконтрольных частных заправок
13:33, 01 декабря 2015Война
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Руководство самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" разворовывало горючее с частных автозаправок.
Главари "ДНР" и "ЛНР" разворовывали горючее / УНИАН
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей работает ревизионная комиссия Генштаба ВС РФ, целью которой является проверка наличия определенных объемов горюче-смазочных материалов. На сегодня разоблачены факты хищения горючего т. н. руководством "ДНР" и "ЛНР", которое реализуется в сети подконтрольных частных заправок", - сообщили в разведке.
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