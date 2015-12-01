Разведка сообщила о хищении главарями "ДНР" и "ЛНР" горючего с подконтрольных частных заправок

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей работает ревизионная комиссия Генштаба ВС РФ, целью которой является проверка наличия определенных объемов горюче-смазочных материалов. На сегодня разоблачены факты хищения горючего т. н. руководством "ДНР" и "ЛНР", которое реализуется в сети подконтрольных частных заправок", - сообщили в разведке.

Читайте такжеОт вас зависит мир и спокойствие в Украине: Порошенко отметил роль службы внешней разведки во время агрессии РФ