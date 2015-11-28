Подполковник ВСУ погиб на учебном полигоне "Десна", один солдат получил ранения - Минобороны

12:27, 28 ноября 2015
Война
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Подполковник Вооруженных сил Украины погиб в результате взрыва ручной кумулятивной гранаты во время учений на полигоне “Десна”, один солдат получил осколочные ранения.  

Фото УНИАН

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«26 ноября в 169-ом учебном центре Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины «Десна» в результате несчастного случая погиб подполковник ВС Украины. Один солдат получил осколочные ранения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненому солдату была оказана первая медицинская помощь, после чего на автомобиле скорой помощи пострадавшего доставили в военный госпиталь. Состояние его здоровья стабильное, жизни солдата ничего не угрожает.

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По факту происшествия назначено служебное расследование. Обстоятельства трагедии выясняют представители Военной службы правопорядка в ВСУ и военной прокуратуры гарнизона.

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