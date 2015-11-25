Военные имеют право открывать ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью – Генштаб

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин.

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"Ситуация в зоне АТО довольно напряженная и обстрелы в большинстве своем со стороны боевиков носят провокационный характер. Однако, конечно, если жизни и здоровью украинских военных будет угрожать опасность, мы будем открывать ответный огонь", - заявил он.

По его словам, приказ начальника Генштаба - это запрет открывать огонь на провокационные обстрелы, и это очередное свидетельство того, что Украина готова и стремится к мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 ноября, руководитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации генерал-майор Борис Кременецкий заявил, что начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Виктор Муженко издал распоряжение, согласно которому с 00 часов 25 ноября военнослужащим ВСУ запрещено открывать огонь.