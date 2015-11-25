Муженко запретил военным с полуночи 25 ноября открывать огонь

Об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) генерал-майор Борис Кременецкий, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в соцсети.

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Борис Кременецкий заявил, что боевики незаконных вооруженных формирований продолжают нарушать режим прекращения огня. Они осуществляют прицельные и провокационные обстрелы позиций сил АТО из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, тем самым пытаясь спровоцировать военнослужащих ВСУ на открытие огня в ответ и нарушения Минских соглашений.

"Несмотря на это, в подтверждение безусловных стремлений Украины к мирному урегулированию ситуации на Донбассе, начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ издал распоряжение, согласно которому с 00 часов 25 ноября военнослужащим ВСУ запрещено открывать огонь", - отмечается в сообщении.

Об этом украинская сторона СЦКК проинформировала представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и российскую сторону центра.

Кроме того, сообщается, что дежурная смена СЦКК за прошедшие сутки предприняла 6 попыток прекращения огня, "и все они дали положительный результат".

Также подчеркивалась активизация использования незаконными вооруженными формированиями диверсионно-разведывательных групп с целью дестабилизации ситуации.

Также сообщалось, что СЦКК продолжает координировать проведение ремонтно-восстановительных работ в регионе. На сегодняшний день запланировано проведение работ на 7 объектах, но в связи с обстрелами со стороны боевиков работы на 5 объектах приостановлены.

Руководитель группы отметил, что у украинской стороны СЦКК вызывает беспокойство информация о систематическом выявлении вблизи линии соприкосновения вооружения и военной техники боевиков, которые согласно Минским договоренностям должны быть отведены на определенные расстояния. "Так, за минувшие сутки, 24 ноября, наблюдателями СЦКК зафиксировано два случая применения против ВС Украины 82-миллиметровых минометов и один случай применения 120-миллиметровых минометов", - отмечается в сообщении.