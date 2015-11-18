В Луганской области ранены трое военнослужащих

Как отмечается в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области, 17 ноября в пгт Станица Луганская были ранены военнослужащие ВСУ, 1984 и 1991 г. р., которые подорвались на взрывном устройстве.

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Коме того, 17 ноября в 23.00 вблизи с. Кряковка Новоайдарского района произошло столкновение военнослужащих ВСУ с диверсионно-разведывательной группой боевиков. В результате столкновения один военнослужащий ВСУ получил ранения.

Данные факты квалифицированы по ст. 258 УК Украины «террористический акт».