СБУ открыла дело по факту пожара на военных складах в Сватове по статье теракт - Генштаб

Об этом в эфире телеканала "112 Украина", заявил спикер Генштаба Владислав Селезнев.

"Также известна, что вчера следственным отделом СБУ Украины в Луганской области в единый реестр досудебных расследований были внесены уголовное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины "Террористический акт"", - рассказал Селезнев.

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"По состоянию на эту минуту по сообщению пресс-офицеров, работающих в зоне пожара, пожар прекратился, сейчас там работают 20 групп, в состав которых входят представители Минобороны Украины, Генштаба, Министерства внутренних дел, Госслужбы чрезвычайных ситуаций и СБУ, задачей которых является проведение инженерной разведки и поиска снарядов и остатков тех вещей, которые взорвались в результате пожара", - рассказал Селезнев.

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Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября в Сватово на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны, где хранилось свыше 3 тыс. тонн боеприпасов, возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. По данным ГСЧС, в результате происшествия погибли 2 человека и 4 травмированы.