В Горловку прибыли более 300 российских наемников - ИС

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

По данным группы, боевики в составе нескольких подразделений находятся во втором эшелоне, имеют транспорт и бронетехнику – всего не менее 12 единиц боевых бронированных машин.

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В Донецке боевики продолжают сосредотачивать тяжелую бронетехнику. На данный момент сетью «ИС» зафиксированы танки террористов: в Киевском районе – 7 ед., в районе Спартака – 2 ед., в районе Александровки (Петровский район) – 4 ед. Танки замаскированы и рассредоточены на местности.

В районе «Лутугинских лагерей» фиксируются три основные «центра» складирования бронетехники и артиллерийского вооружения террористов. На данный момент в каждом «центре» - порядка 35-40 единиц техники, в основном танки.